اليوم السابع
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روسيا تتوعد بالرد بالمثل بعد أن طردت إيطاليا اثنين من دبلوماسييها

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:31 م
روسيا تتوعد بالرد بالمثل بعد أن طردت إيطاليا اثنين من دبلوماسييها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
رويترز

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب بالبرلمان الروسي قوله إن موسكو توعدت اليوم الأربعاء، بالرد بالمثل بعد أن قالت إيطاليا إنها طردت اثنين من المسؤولين الروس للاشتباه بهما في قضية تجسس.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه احتج بشدة لدى السفير الروسي في روما وأبلغه بطرد المسؤولين الروسيين "الضالعين في هذه المسألة الخطيرة للغاية على الفور".

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنها تأسف لطرد المسؤولين لكن ذلك لا يتوافق مع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

 


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