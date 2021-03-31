اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 03:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رفع درجة الاستعداد القصوى فى غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:30 ص
رفع درجة الاستعداد القصوى فى غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الغرفة الرئيسية للمرور والغرف الفرعية بالمحافظات حالة الاستعداد القصوى، تحسبا لسقوط أمطار أو وقوع حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق، كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء بسبب الحوادث أو الأعطال.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


هطول امطار

الطرق السريعة

حركة السيارات

اخبار عاجلة

غرف عمليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة