رخصة السجائر الجديدة تزيد إيرادات الموازنة العامة للدولة وتمنع الاحتكار

كتب عبد الحليم سالم

أثار طرح هيئة التنمية الصناعية رخصة تصنيع جديدة للسجائر فى مصر للشركات وفق شروط محددة، العديد من ردود الأفعال الإيجابية، ولا سيما عوائد الاقتصاد والموازنة العامة منها، بجانب إنهاء حالة احتكار تلك الصناعة الهامة، مما ينعكس على جودة المنتجات واستفادة المواطنين بشكل مباشر.

ويقول الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد، إن موضوع الاحتكار مشكلة في الاقتصادات العالمية والرأسمالية، لافتا أنه فى حالة دخول شركة جديدة لتصنيع السجائر فى مصر وفقا لكراسة الشروط التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية، فهذا أمر إيجابى جدا لزيادة المنافسة ومنع الاحتكار، موضحا أن الوضع سيتغير كما حدث مثلا في شركات الاتصالات من قبل والنتيجة استفادة الاقتصاد والمواطن وهكذا.

أوضح أن صناعة السجائر في وجود شركة واحدة مضر بالاقتصاد، لكن فتح المجال للشركات الجديدة ودخولها في المنافسة له آثار إيجابية كبيرة جدا على أسعار السجائر وجودتها، وعلى زيادة إيرادات الدولة ومن المهم منع الاحتكار الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الحافظ أن المنافسة مهمة ومفيدة للاقتصاديات الناشئة في الدول النامية والاقتصادات تحتاج لهذا النوع من وجود اكثر من شركة لزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وتشغل عمالة أكبر وتحسين الجودة والخدمة، كما أن له أثرا إيجابيا كبيرا على الصناعة والاقتصاد، ولا سيما أن صناعة الدخان مهمة وعليها طلب كبير جدا جدا في مصر وبالتالي الدخول للسجائر الإلكترونية والتبع المسخن مع وجود منافسة ومنع الاحتكار مهم أيضا.