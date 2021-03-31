ربة منزل وشقيقها بالدقهلية يستوليان على أموال الأهالى بحجة توظيفها

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية ، بأنه حضر إلى مركز شرطة منية النصر، ربة منزل ومقيمة قرية النزل دائرة المركز، وعدد أشخاص آخرين ، يتضررون من كل من ربة منزل 27 سنة، وشقيقها 30 سنة، ويقيمان بقريه النزل التابعة لدائرة المركز، لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 200000 جنيه، بقصد الاشتراك في إحدى الجمعيات مقابل ربح شهرى، إلا أنهم لم يف بوعودههما، أو رد المبالغ الماليه حتي اليوم ، وتمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم ، اعترفوا بارتكاب الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1177 لسنه 2021 إداري مركز منية النصر، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.