وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى كان فى مقدمة مستقبلى الكاظمى لدى وصوله مطار الملك خالد الدولى، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية. 