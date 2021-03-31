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رئيس المفوضية العليا فى ليبيا يستعرض مع رئيس البرلمان التحضير للانتخابات

الأربعاء، 31 مارس 2021 07:37 م
رئيس المفوضية العليا فى ليبيا يستعرض مع رئيس البرلمان التحضير للانتخابات رئيس البرلمان الليبى يستقبل رئيس مفوضية الانتخابات
كتب : أحمد جمعة

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التقى رئيس مجلس النواب المستشار الليبى عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، حيث أكد صالح على دعمه الكامل للمفوضية، مشيرًا إلى أهمية الدور المناط بها خلال المرحلة القادمة للوصول إلى الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل.

 

فيما استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح – بحسب بيان للبرلمان الليبى -  خلال لقائه التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية ومدى جاهزيتها فيما يتعلق بتنفيذ الاستحقاق الانتخابى فى موعده المحُدد، بما تمتلكه المفوضية من كوادر فنية وخبرات تراكميه خلال العمليات الانتخابية السابقة.

 

وفى ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس النواب الليبى عن تقديره لكل الجهود الوطنية والدولية التى ساهمت فى تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، مثمناً دور المفوضية وجميع العاملين بها وكل من يعمل على دعم وتعزيز المسار الديمقراطى.


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