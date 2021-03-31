رئاسة شؤون الحرمين: 132 متطوعا لخدمة قاصدى المسجد الحرام.. صور

إيهاب محمد

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية باستقطاب المتطوعين والجهات التطوعية داخل المسجد الحرام، لتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، ومن أبرز هذه الخدمات، المساعدة في نقل كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، من ساحات المسجد الحرام، ودفع عربات كبار السن في صحن المطاف والمسعى، وتنظيم مسارات الطواف، وتنظيم المصليات والممرات ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم، والمحافظة على التباعد الجسدي بين المصلين، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.



متطوعين المسجد الحــرام



المسجد الحرام

ووفقا للموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، ذكرت الإدارة أنه بلغ إجمالي المتطوعين يومياً 132 متطوعا وبلغت عدد ساعاتهم التطوعية 568 ساعة، ويأتي هذا العمل ضمن الجهود التي تبذلها الرئاسة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسعى الإدارة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، وسعيًا إلى رفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه، ولتوحيـد الجهـود في تعزيز ثقافـة التطوع في المملكة العربية السعودية.



متطوع يساعد شخص لايستطيع الحركة بمفرده



مساعدة زوار المسجد الحرام

ورفع خالد بن فهد الشلوي، مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية شكره وتقديره لكل الجهات التطوعية،وقف وفود الحرم، وزارة الرياضة، كلية الحرم المكي الشريف، ومعهد الحرم المكي الشريف، ومشروع تعظيم البلد الحرام، كشافة مكة، جمعية نماء الأهلية، لجهودهم وتعاونهم وحرصهم على غرس ثقافة التطوع وتفعيل دور المتطوعين، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم للمساهمة في تنمية هذا الوطن المعطاء.