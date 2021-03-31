خطط وبرامج تطويرية للخدمات بالمسجد الحرام باستخدام الروبوتات والعربات الكهربائية

كتب محمد شعلان

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى على تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدى المسجد الحرام، وفق معايير تراعى مستجدات التميز الخدمى العالمى وخطط وبرامج تطويرية تلبى مخرجاتها تجاه المنظومة الخدمية فى المسجد الحرام.

وتواصل وكالات رئاسة الحرمين عملها بشكل دورى على وضع معايير ومستويات للأداء وتطوير أساليب تقييم كافة المشاريع والبرامج التطويرية المستقبلية، بشكل يضمن تحقيق أهدافها الرامية إلى صناعة آفاق مستقبل الرئاسة وإدارتها الخدمية والإدارية.



عربات ماء زمزم

وقامت رئاسة الحرمين خلال خطتها التطويرية على الدفع بروبوتات لمنظومة تقديم ماء زمزم لضيوف الرحمن، وقد أكدت وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية سعيها فى استحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكة حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة، وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته، بالإضافة إلى دراسة سبل الاستعانة بالروبورتات والذكاء الاصطناعي في توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وساحاته.



روبوت ذكى لتعقيم الحرم المدنى



مبرد مياه زمزم

وتسعى رئاسة الحرمين في حزم المشاريع التطويرية والتنظيمية لمنظومة العمل فى ساحات المسجد الحرام إلى استحداث مظلات ومداخل إلكترونية كاشفة للمعادن وما شابهها على كافة مداخل الساحات، ووضع آلية إلكترونية متطورة لاعتماد تصاريح المشاريع والأعمال المدنية ووجبات الإطعام الخيرى بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة، وفق ما ذكر الموقع الرسمى لرئاسة الحرمين.



عربات كهربائية



الروبوت يعقم المسجد

وتدعيم أبواب المسجد الحرام بكاميرات التفتيش الآلي وإنشاء خدمة إلكترونية، خاصة بتصاريح إدخال وإخراج، مما يسهم فى تنظيم عملية الدخول والخروج والمحافظة على نظافة المسجد الحرام ومنع دخول ما يمس أمنه وسلامة قاصديه.



عربات كهربائية لخدمة المصلين

كما تطمح الرئاسة من خلال مشاريع تطوير إدارة خدمات التنقل على تحقيق الاعتماد الكلى على العربات الكهربائية من خلال استخدام 1200 عربة كهربائية، والاستغناء عن العربات اليدوية، وتحويل خدمات استلام وتسليم العربات من مراكز التوزيع بشكل آلي مع زيادة مواقع مراكز الخدمة وربط خدمة مواقف القطارات والباصات إلى داخل المسجد الحرام.

وتعمل الوكالة في الجانب الوقائي والبيئي على إنشاء مختبر شامل لتحليل واختبار كافة المواد المستخدمة في المسجد الحرام وإنشاء غرفة تحكم مرتبطة بالكاميرات الحرارية للرصد والمعالجة وجلب أجهزة إلكترونية ثابتة لتعقيم الهواء تدعم منظومة الأجهزة المتنقلة والمتحركة التي استحدثتها الرئاسة لتعزيز وسائل مكافحة العدوى وتطوير عمليات التعقيم والتطهير.