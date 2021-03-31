وقال الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السودانى، في بيان لمجلس الوزراء، إن الجهاز التنفيذى للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم، والتي تشمل أيضا العاملين فى المهن الصحية، لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور.