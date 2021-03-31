اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 03:40 م
خالد صلاح
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حركة طالبان تستهدف قاعدة مشتركة للقوات الأفغانية والأجنبية شرق البلاد

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:16 م
حركة طالبان تستهدف قاعدة مشتركة للقوات الأفغانية والأجنبية شرق البلاد القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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 ذكرت وسائل إعلام محلية فى أفغانستان، بأن قاعدة عسكرية مشتركة للقوات الأفغانية والأجنبية تم استهدافها بصاروخ أطلقته حركة طالبان.

وقال متحدث باسم طالبان، فى مقطع فيديو تم نشره - حسبما أفادت وكالة خاما برس الأفغانية، اليوم الأربعاء، إن طالبان أطلقت صواريخ على مطار قديم فى ولاية خوست، مؤكدا أن الهجوم خلف خسائر فادحة فى صفوف القوات الأفغانية المتمركزة فى القاعدة.

وأكد بيان صادر عن القوة الأمنية فى خوست، أن مقاتلى طالبان استهدفوا قاعدة للتحالف، بعدة صواريخ على المقر العسكري لقوات التحالف في انتهاك لاتفاق السلام.

وجاء فى البيان، أن هجوم طالبان على قواعد التحالف يشير إلى أن الحركة غير ملتزمة بالسلام.

 


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