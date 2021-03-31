حجز شقيق زوج إسراء عماد ووالدته بتهمة التحريض على القتل

قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، حجز شقيق ووالدة زوج إسراء عماد على ذمة التحقيقات على ذمة تحريات المباحث بتهمة التحريض على القتل، والتحفظ على السيارة الأجرة المستخدمة فى الحادث وفحصها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، لبيان ما بها من آثار.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد تمكن قوات الأمن بالإسكندرية، من إلقاء القبض على شقيق زوج إسراء عماد ووالدته، تنفيذا لقرار النيابة العامة بسرعة ضبطهما وإحضارهما لإجراء التحقيق معهما فى واقعة الشروع فى قتل المجنى عليها بتهمة تحريض الزوج على قتلها وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما.

كانت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، قررت حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالشروع فى قتل زوجته والتعدى عليها بسلاح أبيض وإصابتها بجروح بالغة بالوحدة والجسم.

كما قررت النيابة، سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المجنى عليها إلى سراى النيابة لسؤالها، وإحضار التقرير الطبى من مستشفى شرق المدينة لبيان إصابات المجنى عليها من عدمه.

كان قد ورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة، بوصول المجنى عليها إسراء عماد، 19 سنة، ربة منزل، مصابة بعدة إصابات بالوجه ومناطق متفرقة من الجسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى المستشفى وبالمعاينة والفحص تبين أن المصابة اتهمت زوجها 24 سنة، سائق، بالاعتداء عليها، بسبب خلافات زوجية بينهما.

على الفور ألقى القبض على الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بالاعتداء على زوجته بسبب خلافات زوجية وتعديها عليه بالسب والشتم مما أدى إلى غضبه فقام بالتعدى عليها وإحداث إصابتها، تم تحرير المحضر اللازمة بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.