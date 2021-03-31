اليوم السابع
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حبس والدة زوج إسراء عماد وشقيقه 4 أيام بتهمة التحريض على القتل

الأربعاء، 31 مارس 2021 09:08 م
حبس والدة زوج إسراء عماد وشقيقه 4 أيام بتهمة التحريض على القتل حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أصدرت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، قرارا بحبس والدة زوج إسراء عماد، وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتحريض الزوج على ضرب إسراء وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها بآلة حادة "سكينة" على إثر خلافات زوجية بينهما.

وعقدت النيابة العامة اليوم جلسة لمناقشة المتهمين وسماع أقوالهم ومحاموهم في القضية، فى حضور الزوج، المتهم الرئيسي، وأخوه بعد تسليم نفسه اليوم، ووالدته التي ألقى القبض عليها بالأمس.
 
وتلقت النيابة العامة بلاغًا من إسراء عماد يوم 26 من شهر مارس الجارى باعتداء زوجها عليها بالضرب والسب وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها على إثر خلافات زوجية بينهما.

 


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