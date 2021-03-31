حبس والدة زوج إسراء عماد وشقيقه 4 أيام بتهمة التحريض على القتل

وعقدت النيابة العامة اليوم جلسة لمناقشة المتهمين وسماع أقوالهم ومحاموهم في القضية، فى حضور الزوج، المتهم الرئيسي، وأخوه بعد تسليم نفسه اليوم، ووالدته التي ألقى القبض عليها بالأمس.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من إسراء عماد يوم 26 من شهر مارس الجارى باعتداء زوجها عليها بالضرب والسب وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها على إثر خلافات زوجية بينهما.