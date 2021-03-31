حبس عامل 4 أيام لقتل صديقه بسبب مشادة بينهما فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة ، وتحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس عامل قتل صديقه بعد مشادة بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية ، اخطاراً يفيد القبض على عامل لقيامه بقتل صديقه ، طعنًا بسكين، أمام المدرسة الثانوية بنات ، الموجودة بمدينة منوف ، التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، فور تلقى بلاغ من الأهالي.

وتمكنت وحدة مباحث منوف ، التابعة لقسم شرطة منوف ، بقيادة الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث القسم ، من إلقاء القبض على المتهم ، وتبين أن سبب الوفاة، مشاجرة بين الطرفين ، وتربطهما علاقة صداقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.