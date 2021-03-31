حبس عامل وزجته بتهمة البلاغ الكاذب فى مدينة السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام بحبس عامل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة البلاغ الكاذب، بعد ادعاء زوجة المتهم بتغيب زوجها واختطافه من قبل أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية، وهو ما تبين عدم صحته فيما بعد.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات اختلاق واقعة اختطاف أحد الأشخاص بمنطقة السلام، بعد سرقته أموال واختبائه داخل فندق، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة السلام أولبلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما واتهمت أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باختطاف زوجها، وعللت قيامه بذلك بدعوى وجود خلافات مالية بينهما.

وباستدعاء المشكو فى حقه ومناقشته أنكر ما نسب إليه، وقرر بسابقة قيامه بتسليم زوج المبلغة مبلغا ماليا نظير تنازله عن إحدى القضايا، إلا أنه فوجئ باختفاء المذكور عقب استيلائه على المبلغ المالي المُشار إليه دون تنفيذ اتفاقه بالتنازل عن القضية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة وعدم صحة أقوال المبلغة، وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها، وأقرت باتفاقها مع زوجها "المُبلغ بغيابه" على اختلاق واقعة اختطافه بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي، وإعادة مساومة المشكو فى حقهم لدفع مبالغ مالية أخرى نظير التنازل عن القضية المُشار إليها.

وبإرشادها ضبطت الشرطة زوجها المذكور بمكان اختبائه داخل غرفة مستأجرة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف باختلاق الواقعة والادعاء كذباً باختطافه بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي المُسلم إليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.