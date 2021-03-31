اليوم السابع
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جولة داخل المركز التكنولوجى بأسوان فى آخر أيام تلقى طلبات التصالح.. فيديو

الأربعاء، 31 مارس 2021 06:19 م
جولة داخل المركز التكنولوجى بأسوان فى آخر أيام تلقى طلبات التصالح.. فيديو
أسوان - عبد الله صلاح

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يقدم "تليفزيون اليوم السابع" تغطية داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة بالتزامن مع أخر يوم تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، بعد ان ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بسرعة التوجه لتقديم الطلبات قبل انتهاء فرصة التصالح.
 
 
ويقدم مسئولو المراكز التكنولوجى والمحليات والعاملين فى ملف التصالح، تسهيلات كبيرة للمواطنين الراغبين فى التصالح، وذلك لاستثمار هذه الفرصة الذهبية، مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
 
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أشار إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز تلقت طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى إلى أكثر من 20 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 72 مليون جنيه.
 
 

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اخر موعد لتقديم طلبات التصالح

اسوان

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