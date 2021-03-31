جمارك المطار تضبط راكبين بحوزتهما خناجر وسلاح أبيض

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة راكبين دخول البلاد وبحوزتهما خناجر ومطاوى محظور حيازتها.

وأفاد مصدر جمركى بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية لركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر الراكبين أثناء محاولتهما الخروج بحقائبهما من بوابة اللجنة الجمركية، واللذان أنكرا حوزتهما لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبهما على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أمجد رفعت مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ وجود أجسام يشتبه أن تكون أسلحة بيضاء، وقام أحمد عاطف عبد الحميد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب يدويا، ما أسفر عن حيازة أحدهما لأربعة مطاوى وثلاثة خناجر ذوى نصل معدنى حاد ومدبب من الأمام، وحياوة الآخر لأربعة خناجر واثنين مطواة لهم نصل معدني حاد ومدبب من الامام، وبالعرض على رجال إدارة شرطة المفرقعات بالمطار الذين قرروا أن المضبوطات محظور حيازتها طبقا للقانون 394 لسنة 54 وتعديلاته.

وأمر رأفت وهيب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب كل فيما بحوزته، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.