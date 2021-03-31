جلسة مغلقة اليوم بمجلس الأمن حول تطورات الوضع فى ميانمار

كتبت - هند المغربي

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، الأربعاء، جلسة مغلقة حول الأوضاع في ميانمار ومن المقرر أن تُطلع المبعوثة الخاصة كريستين شرانر بورجنر، أعضاء المجلس على التطورات في ميانمار حيث اجتمع أعضاء المجلس آخر مرة حول ميانمار في 5 مارس واعتمدوا بيانا رئاسيا في 10 مارس.

ووفق تقرير للمجلس واصل جيش ميانمار حملته القمعية واحتجاز المتظاهرين على مدار الشهر و شهد يوم القوات المسلحة في ميانمار في 27 مارس أعلى عدد من الهجمات المميتة ، حيث قُتل ما يصل إلى 100 شخص ، وأدت الضربات الجوية في نهاية الأسبوع (27-28 مارس) في شمال شرق ميانمار إلى فرار الآلاف من أفراد عرقية كارين الذين يعيشون في المنطقة عبر الحدود إلى تايلاند.