اليوم السابع
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جامعة بنها : نجاح أول تجربة للامتحانات وتصحيحها إلكترونيا بمركز الاختبارات

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:07 م
جامعة بنها : نجاح أول تجربة للامتحانات وتصحيحها إلكترونيا بمركز الاختبارات الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، نجاح أول تجربة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتصحيحها إلكترونياً فى أول تشغيل رسمي لمركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة.

وأشار الجيزاوي، إلى أن جامعة بنها حرصت على إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية طبقا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الانترنت ليكون المركز نموذجا مثاليا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على التوسع في إنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية بقطاعات الجامعة فى "كفر سعد ، ومشتهر ، وهندسة شبرا ، ومقر العبور" وذلك فى إطار خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمي. واضاف نائب رئيس الجامعة، أن مراكز الاختبارات الإلكترونية من المقرر أن تستوعب ما يقرب من 9 آلاف طالب وطالبة لإقامة الاختبارات الالكترونية في وقت واحد، كما أن هذه المراكز مزودة بالانترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الإلكترونية.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، إن المركز شهد أول اختبار لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وذلك في إطار توظيف وتشغيل برنامج MKCL لبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية بإشراف وحدة الاختبارات الإلكترونية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلي للجامعات.


جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

مركز الاختبارات الالكترونية

ناصر الجيزاوي

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