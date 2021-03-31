جامعة الإسكندرية: نشارك فى مبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى حياة المواطنين

الإسكندرية فريق المحافظات

أعلنت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، آلية مشاركة قطاعات الجامعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية، وتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصرى، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية كبيت خبرة ستشارك بكل طاقتها من أجل إنجاح المبادرة.

وأوضح فى بيان اليوم الأربعاء، أن مشاركة الجامعة ستتم من خلال عدة محاور منها مشاركة القطاع الطبى لتقديم برامج توعوية، وتثقيف صحى وقوافل طبية فى مختلف التخصصات وإجراء مسح طبى للأمراض فى القرى وعمل أبحاث ميدانية وتقديم رعاية علاجية متكاملة، وكذلك مشاركة الكليات النظرية من خلال التدريب وريادة الأعمال والقوافل المجتمعية ومحو الأمية وتعليم الكبار والتطوير الاقتصادى ودعم سياسات التنمية ومكافحة البطالة، كما تشارك الكليات العملية فى المبادرة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوعية البيئية والصحية، والمعمارية وتدوير المخلفات الصلبة والتعريف بالمشروعات القومية.

وأكد أن الجامعة ستقدم كافة أساليب الدعم وإزالة أى معوقات تحول دون تنفيذ هذه المقترحات والخطط، ولفت أن الجامعة ستعمل بأسرع وقت لترجمة هذه الخطط إلى أعمال تطويرية يتم تطبيقها على أرض الواقع، ليشعر المواطن بالتغيير المنشود.

وفى سياق آخر، أعرب مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية قيادة وأعضاء هيئة تدريس وجهاز إدارى وطلاب يتقدمون بخالص التعازى لأسر الضحايا متمنين من الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.