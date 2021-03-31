اليوم السابع
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جامعة أسيوط تعلن تخفيض عدد ساعات الحضور للطلاب خلال شهر رمضان لـ50%

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:00 م
جامعة أسيوط تعلن تخفيض عدد ساعات الحضور للطلاب خلال شهر رمضان لـ50% الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن قرار مجلس الجامعة بتخفيض عدد ساعات الحضور للطلاب بمختلف الكليات خلال شهر رمضان إلى 50% ، والاعتماد فى نسبة 50% الباقية على الحضور أون لاين للتيسير على الطلاب خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال ترأسه لجلسة مجلس الجامعة المنعقدة عن شهر مارس ، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعمداء مختلف الكليات العملية والنظرية .

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إلزام كافة أفراد المجتمع الجامعى من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية المعلنة والحفاظ على مسافات التباعد وارتداء الكمامات وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب ، أن قرار مجلس الجامعة يأتى بناء على المذكرة المقدمة من مجلس شئون التعليم والطلاب والذى أوصى كذلك بعقد امتحان استثنائى خلال شهرى أبريل ومايو ، وذلك للطلاب الذين تقدموا باعتذار رسمى عن أداء بعض مواد امتحانات الفصل الدراسى الأول ، وذلك لإصابتهم بفيروس كورونا ، مع ضرورة تقديم ما يثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس . 

 


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