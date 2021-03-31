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تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى سوهاج بتكلفة 230 مليون جنيه

الأربعاء، 31 مارس 2021 05:15 ص
تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى سوهاج بتكلفة 230 مليون جنيه محطة مياه شرب - أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول

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مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بمحافظة سوهاج واحدة من المشروعات التنموية التى تنفذها القيادة السياسية على أرض المحافظة، من أجل تحسين البيئة المحيطة، خاصة البيئة القروية بهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات التي يتم تنفيذها بكل محافظات الصعيد بصفة عامة وسوهاج بصفة خاصة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية، وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجارى المائية.

1مشروع الصرف الصحى بقرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 74 مليون جنيه، المشروع يشمل محطة رفع صرف صحي على مساحة 530 مترا مربعا بطاقة تصميمية 20 لترا لكل ثانية، وخط طرد بطول 150 مترا، قطر 200 مللي متر، هذا بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 21 كم بأقطار مختلفة وعدد 2050 وصلة منزلية بطول 9000 متر طولى، قطر 160 مللي متر لتخدم 16 ألف نسمة، وذلك بهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

2إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى الطوايل وسفلاق والجلاوية بمركز ساقلتة والتي تأتي ضمن خطة البنك الدولي للتنمية المحلية للعام المالي 2021 بتكلفة 12 مليون جنيه، والتى يبلغ عددها 4000 وصلة بطول 27 كم بأقطار مختلفة لتخدم 50000 نسمة تقريباً، وأنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال فى أغسطس المقبل، وذلك بهدف تحسين جودة المياه للمواطنين.

3 - مد شبكات انحدار بقرية الكولا بمركز أخميم بتكلفة تبلغ 11.3 مليون جنيه ضمن خطة البنك الدولى للتنمية المحلية بطول 10 كيلو متر بأقطار مختلفة.

4 - بدء تنفيذ محطة مياه الصوامعة شرق المدمجة بأخميم والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لترا لكل ثانية بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه وتخدم 500 ألف نسمة بقرية الصوامعة شرق وعدد 14 نجعا، وذلك ضمن خطة البنك الدولى للتنمية المحلية، والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2021.

5 - توسعة محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بأخميم بتكلفة 50 مليون جنيه لتزيد من الطاقة الإنتاجية للمحطة من 20 لتر ثانية إلى 200 لتر ثانية لتغذية قرية الكولا والأحايوة شرق وتخدم 300 ألف نسمة، وذلك ضمن برنامج حياة كريمة، وأنه من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال خلال عام 2022 لتلبية احتياجات المواطنين المائية.

6 - إحلال وتجديد شبكات مياه قرية عرب العطيات البحرية وعزبة رضوان وعرب الصبحة بطول 3.5 كيلومتر، قطر 6 بوصة بتكلفة مليون جنيه، لتخدم أكثر من 25 ألف نسمة، وكذلك إحلال وتجديد شبكة مياه قريه نقنق بطول 3 كيلو متر بأقطار تتراوح ما بين 4 و6 بوصة بتكلفة تبلغ مليون جنيه، لتخدم 6 آلاف نسمة، بالإضافة لتوصيل خط مياه بطول 200 متر قطر 6 بوصة لنجع العوامية.

7 - دق ثلاث آبار مياه ارتوازية بقيمة 1.8 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المنتجة والقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة، وذلك بمحطة مياه أولاد الشيخ، والتى تضخ مياهها لقرية أولاد الشيخ وتغذى 10 آلاف نسمة، ومحطة مياه مزاتا شرق والتى تغذى قرية مزاتا ونجوعها، وتخدم أكثر من 7 آلاف نسمة، ومحطة مياه عرب العطيات القبلية والتى تغذى قرية عرب العطيات وتخدم 6 آلاف نسمة.


حياه كريمه

مشروعات المياه

مشروعات مياه الشرب فى سوهاج

الصرف الصحى

مشروعات الصرف الصحى

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