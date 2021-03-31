اليوم السابع
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تفاصيل خطة القوافل العلاجية لمبادرة "حياة كريمة" بالبحر الأحمر خلال أبريل

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:13 م
تفاصيل خطة القوافل العلاجية لمبادرة "حياة كريمة" بالبحر الأحمر خلال أبريل خطة القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، خطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحر الأحمر، والتى تقوم بتنظيمها مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف الطبى المجانى على جميع مواطنى القرى المختلفة بالبحر الأحمر

وأكدت المديرية فى بيان لها اليوم، خطة القوافل العلاجية، حيث تبدأ القوافل غدا الخميس ولمدة يومين بمنطقة الخير وأبرق، شمال مدينة الشلاتين، وتنطلق القافلة بعد ذلك لأقصى الجنوب لمدينة حلايب، قرية رأس حدرية ولمدة يومين السبت والأحد المقبلان 3 و4 أبريل .

وتابع: أن تنطلق بعد ذلك القوافل العلاجية لمنطقة أبو رماد وأدليت ولمدة يومين 5 و6 أبريل، وبعد ذلك تنطلق القوافل لمرسى علم من قرى الشيخ الشاذلى - ومكتب الصحة بمرسى علم ، وتستغرق مدة يومين 7 و 8 أبريل، ثم مدينة القصير يومى 9 و10 أبريل، ثم قرية أم الحويطات بسفاجا يومى 11 و12 أبريل المقبل .

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة " تضم جميع التخصصات المختلفة ، حيث يتم الكشف وصرف العلاج والتحويل فى حالة الضرورة للمستشفيات مجانا .

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستتوقف بداية شهر رمضان وتستكمل بعد شهر رمضان عملها ، شهريا وتقوم بالكشف الطبى على مواطنى القرى المختلفة بداية من حلايب جنوبا حتى رأس غارب شمالا .


قوافل علاجية

مبادرة حياة كريمة

الغردقة

البحر الاحمر

وكيل صحة البحر الاحمر

صحة البحر الاحمر

مدينة الشلاتين

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