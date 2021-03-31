تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وتلقى المواطنين لقاح كورونا بالغربية .. صور

الغربية - محمد طارق

واصلت المراكز المخصصة لتلقى لقاح فيروس كورونا فى محافظة الغربية ، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، وتوافد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الذى حددته وزارة الصحة للتطعيمات .

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، إن " مستشفى قطور المركزى ورمد زفتى وإدارة سمنود ومكتب صحة بسيون ومكتب صحة كفر الزيات ومركز كبد المحلة ومركز طبى سعيد لعلاج الفيروسات " ، يستقبلون أعداد كبيرة من الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات من كبار السن لتلقى المصل الخاص بفيروس كورونا .

كما تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، سير العمل للفرق المتحركة والثابته بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، حيث تم التأكد من تطعيم الأطفال وفقاً للخطة الموضوعة والعمل من منزل لمنزل ، ووضع العلامات الدالة على التطعيم على جميع المنازل التى بها أطفال وتم تطعيمهم .

وأشار وكيل الوزارة أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة فى الحملة القومية ، قامت خلال الأيام الثلاث بتحقيق أعلى نسبه من المستهدف لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بمختلف مدن المحافظة، من المصريين والأجانب المقيمين

وأكد عبد الناصر ، أن جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة معدة جيدًا ، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة ، وعقد الاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها ، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة .



احد المواطنين يتلقى تطعيم فيروس كورونا



المواطنين يتلقون لقاح فيروس كورونا



انتظار المواطنين لتلقيهم اللقاح



تسجيل اسماء المواطنين لتلقيهم لقاح كورونا



تسجيل اسماء كبار السن لتلقيهم اللقاح

وكيل صحة الغربية يتفقد التطعيمات