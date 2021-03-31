تفاصيل الحالة الصحية لـ"سيدة الساطور" بعد خضوعها لعملية استغرقت 7 ساعات.. صور

سوهاج محمود مقبول

توجه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم الأربعاء، للمستشفى الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابة المعروفة إعلامياً "بسيدة الساطور"، حيث نقل لها مساندة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لها صحيا ونفسيا.

وأشاد رئيس الجامعة خلال زيارته بالمجهود المتميز الذي بذله الأطباء، والفريق التمريضي، في استخراج الاله الحادة (ساطور) من جبهة المصابة، مؤكداً تحسن الحالة الصحية لها، وذلك بعد تلقيها العناية الصحية والرعاية اللازمة.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، أن المصابة كانت تعانى من جروح قطعية بفروة الرأس مع كسور بعظام الجمجمة وجرح قطعى بالجبهة، لافتاً إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي نجح في إنقاذ المصابة بعد إجراء عدد العمليات استغرقت حوالى سبع ساعات، مؤكداً علي استقرار الحالة الصحية للمصابة وتماثلها للشفاء.

ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي والدكتور مأمون المأمون رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب، والفريق الطبي الذي قام بإجراء العمليات.



رئيس جامعه سوهاج مع سيدة الساطور