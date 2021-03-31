اليوم السابع
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تعرف على كيفية سداد مستحقات الخدمات ببوابة مرور مصر

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:09 م
تعرف على كيفية سداد مستحقات الخدمات ببوابة مرور مصر بوابة مرور مصر
كتب عبد الرحمن سيد

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تقدم بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية، العديد من الخدمات لسائقى السيارات والتى يمكن الدخول إليها عبر رابط موقع بوابة مرور مصر، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (إئتمانية -مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر) ويتيح الدفع الإلكتروني العديد من المميزات وهى:-

إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم .

- سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونياً.

- الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين .

- إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع .

وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التى تتطلب فحص فنى)  فإن السداد الإلكترونى يساعد فى إختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى إختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور ، بما يعزز الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين .

فضلاً عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكترونى.

 

بوابة مرور مصر
بوابة مرور مصر

 


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