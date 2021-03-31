تعرف على جهود مكافحة المخدرات بالداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن من رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية التى تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدر البودر والهيروين ومبلغ مالى و2هاتف محمول وسلاح أبيض بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية بالجيزة، وضبط60 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بالاسماعيلية، وضبط 16 طربة لمخدر الحشيش وفرد محلى وطلقة من ذات العيار ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بمطروح.

وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص بالسويس، وضبط كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى و2 هاتف محمول وميزان حساس بحوزة شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بأسيوط، فيما تمكنت جهود مجموعات العمل بإستهداف البؤر الإجرامية بنطاق مديرتى أمن "الشرقية – الإسماعيلية " المعروفة ببؤرة السحر والجمال" من ضبط كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة أحد العناصر الإجرامية.