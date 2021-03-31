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تعرف على الخدمات المقدمة من بوابة مرور مصر الإلكترونية

الأربعاء، 31 مارس 2021 05:07 م
تعرف على الخدمات المقدمة من بوابة مرور مصر الإلكترونية بوابة مرور مصر
كتب عبد الرحمن سيد

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تقدم وزارة الداخلية وقطاع المرور، بموقع بوابة مرور مصر، العديد من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والدفع إلكترونياً للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل حديثة بما يُسهم فى التسهيل والتيسير على المواطنين من أجل الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات بما يحقق عدم توافد أعداد كبيرة لوحدات المرور ويقضى على أية مظاهر للازدحام بها.
 

ومن أبرزها الخدمات:-

-تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى)، والدرجات النارية.

-إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى.

-إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة قيادة مركبة.

-خدمة الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة.

-يتم تقديم تلك الخدمات من خلال بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية، والتى يمكن الولوج إليها حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (ائتمانية -مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر).

ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات وهى:- إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الانتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم.

 

بوابة مرور مصر
بوابة مرور مصر

 


ادارة المرور

رسوم سداد الخدمات

بوابة مرور مصر

اخبار عاجلة

وزارة الداخلية

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