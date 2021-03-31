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تعرف على أهداف وتفاصيل مشروع تطوير الريف المصرى.. يخدم 55 مليون مواطن

الأربعاء، 31 مارس 2021 05:45 ص
تعرف على أهداف وتفاصيل مشروع تطوير الريف المصرى.. يخدم 55 مليون مواطن تطوير الريف المصرى - أرشيفية
كتب محمود العمري

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كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل لجميع قرى الريف المصرى، والذى تم حصرهم بـ"4741 قرية" وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، من أجل إحداث تغيير جذري في حياة ما يقرب من 55 مليون مواطن مصري، في 25 محافظة، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها فى حوالى 51 مركزًا، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

ولفتت الدراسة أن هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وانخفاض نسبة التعليم، وتوافر المدارس وارتفاع كثافة الفصول، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.


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