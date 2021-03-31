تطعيم 99% من الأطفال المستهدفين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

طعمت صحة شمال سيناء، 51 ألفا و480 طفلًا وطفلة خلال الأيام الماضية، بالجرعة الثانية للحملة القومية ضد مرض شلل.

وأعلنت صحة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، أن التطعيم تم بنسبة 99.3٪ من إجمالي المستهدف بالجرعة الثانية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال التى تستهدف تطعيم 55 ألف طفلًا وطفلة بشمال سيناء، بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتي 5 سنوات.

وأوضح البيان، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء، ومجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.