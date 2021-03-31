تسمم 5 أطفال بأول أكسيد الكربون فى إقليم كراسنودار الروسى

موسكو (أ ش أ)

أعلنت الدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية فى إقليم كراسنودار تسمم 5 أطفال بأول أكسيد الكربون، بسبب عطل فى معدات الغاز فى منزل خاص.

وذكرت الدائرة فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء "أنه في منزل خاص بشارع روستوفسكايا بقرية بيريياسلوفسكايا تسمم 5 أطفال بأول أكسيد الكربون بسبب عطل فى معدات الغاز".. مشيرة إلى أنه تم نقل المتضررين إلى المستشفى المركزى لمنطقة بريوخوفيتس.

ولفتت الدائرة إلى أنها بدأت تحقيقا فى ملابسات الحادث، مبينة فى الوقت نفسه أن الحالة الصحية للأطفال المصابين لا تثير قلقا.

وفى وقت سابق أفاد مصدر فى خدمات الطوارئ الروسية، بأنه تم العثور على مستودع كبير للأسلحة والذخائر بعد إطفاء حريق فى منزل خاص فى منطقة "ميتيشى بضواحى موسكو.

وقال المصدر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الأربعاء، "تم توجيه كل الأسلحة والذخائر المصادرة إلى مختبر لإجراء الفحوص الضرورية".