تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.892 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 10568 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12892 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 4079 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2910 نقطة.