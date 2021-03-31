تخصيص 35 مليون جنيه لإنشاء مجمع خدمات وسويقات بكوم أمبو فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تخصيص مبلغ 35 مليون جنيه، لإنشاء مجمع خدمات وسويقات بكوم أمبو لتوفير الخدمات الجماهيرية وتفريغها من الإشغالات والباعة الجائلين.

وأضاف اللواء أشرف عطية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضخ المزيد من معدات النظافة خلال الفترة القادمة القادرة على رفع أكبر كميات من المخلفات وخاصة عن مدينة كوم أمبو لتحويل المخلفات مباشرة إلى مدفن العلاقى الصحى لحين تخصيص مدفن مستقل للمدينة وقرى المركز.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لإنهاء المشاكل المتعلقة بالإشغالات والباعة الجائلين، خاصة فى ظل الاهتمام بمنع التكدسات والتجمعات فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حرصاً على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، على أن الوضع العام للإصابة بفيروس كورونا مستقر ومطمئن في ظل الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها والتي من أبرزها غلق الأسواق الأسبوعية وصالات الأفراح ودار المناسبات، بجانب المتابعة الدءوبة لحالات العزل المنزل بالتعاون مع المجتمع المدنى والمتطوعين من الشباب، علاوة على توفير أسطوانات الأكسجين بأعداد كبيرة لتغطية احتياجات حالات العزل المنزلى، وأيضاً كاحتياطى لمستشفيات العزل.