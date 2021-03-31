تخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية ضمن "حياة كريمة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تجديد قرار التخصيص بشأن إقامة مركز شباب بقرية أبو الجدايل التابعة للوحدة المحلية بميت الديبة على مساحة 804 م2، كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تخصيص مساحة 382.80م2 ملك الوحدة الملكية لمركز ومدينة كفر الشيخ والمقام عليها دار الحضانة الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لإقامة مشروعات تخدم الأسرة والطفل، وذلك حتى تتمكن من إقامة أنشطة تخدم المجتمع والأسرة مثل مشروعات "مشروع مغسلة الملابس والسجاد، بالإضافة إلى مشروع بيع خضار وفاكهة بأسعار متحفظة للموظفين وأولياء أمور الأطفال.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، بتخصيص 50م2 لإقامة نقطة إسعاف عليها بدائرة مركز ومدينة بيلا، كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على إطلاق اسم الشهيد عبد العاطى عبد اللطيف على سعد على مدرسة للتعليم الأساسى بقرية شابه التابعة لمركز ومدينة دسوق تخليدًا لذكراه.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، بتغيير اسم عزبة الربعمائة إلى مسمى عزبة السلام التابعة للوحدة المحلية بقرية روس الفرخ بمركز ومدينة بيلا، كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، إقامة محطة معالجة صرف صحى على مساحة 3 أسهم و 17 قيراطا و10 فدان ملك الوحدة المحلية الواقعة بحوض ملاحة رشيد نمرة 4 بقرية الجزيرة الخضراء ناحية وقف بحرى التابعة لمركز ومدينة مطوبس.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، تخصيص مساحة 2500م2 بقرية مصطفى كامل807 بقطاع المنصور زمام جمعية مصطفى كامل الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالحامول لإقامة مدرسة ابتدائي،كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تخصيص أرض المنتزه حديقة عامة ولاحقًا كمدخل لقصر الملك فؤاد، ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، إدراج تخصيص 7 أفدنة بقرية مخيزن التابعة لمركز ومدينة الرياض لإقامة مركز تدريب لضباط الشرطة.

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، تخصيص مساحة 3335051م2 " موقع الأتوبيس وسط الدلتا سابقًا للفحص الجديد بدلًا من مكان الفحص القديم، كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، توفير قطعة أرض فضاء بمنطقة الخدمات رقم (13) بالمرحلة الثانية بأرض الجونة على مساحة 920م2 لإنشاء إدارة تعليمية لمدينة برج البرلس.

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على استخراج شهادات صلاحية الموقع للمعاهد الأزهرية بدور أرضى و 4 طوابق، وإصدار تراخيصها أسوة بما تم الموافقة عليه لهيئة الابنية التعليمية، وقرر المجلس التنفيذى تجديد قرار التخصيص الخاص بإقامة مصنع تدوير المخلفات بعزبة أبو حموده بالحامول، وتخصيص 1200 متر أراضى دولة لإقامة إسكان كل المصريين بقرية الكوم الطويل ببيلا ، كما قرر المجلس اعادة تخصيص قطعة أرض بقرية دفرية لتوسعة مدرسة دفرية الإعدادية نظراً لزيادة الكثافة السكانية إعادة تخصيص، كما وافق المجلس على إنشاء عمدية قرية بعزبة السيد البدوى فصلاً عن قرية خليج بحرى بمركز مطوبس، وتمت الموافقة إقامة على إقامة حديقة عامة على مساحة 1938متر تتوسط الإسكان الاجتماعى بقلين.



الحضور في المجلس التنفيذي