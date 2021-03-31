اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 09:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس زوج إسراء عماد 15 يوما بتهمة الاعتداء عليها بالضرب والسب

الأربعاء، 31 مارس 2021 08:40 م
تجديد حبس زوج إسراء عماد 15 يوما بتهمة الاعتداء عليها بالضرب والسب حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس زوج إسراء عماد بتهمة الاعتداء عليها بالضرب والسب وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها بآلة حادة "سكينة" على إثر خلافات زوجية بينهما، لمدة 15 يوما.

وعقدت النيابة العامة اليوم جلسة لمناقشة المتهمين وسماع أقوالهم ومحاموهم في القضية، في حضور الزوج، المتهم الرئيسى، وأخوه بعد تسليم نفسه اليوم، ووالدته التي ألقى القبض عليها بالأمس.
 
وتلقت "النيابة العامة" بلاغًا من إسراء عماد يوم 26 من شهر مارس الجارى باعتداء زوجها عليها بالضرب والسب وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها على إثر خلافات زوجية بينهما.

 


اسراء عماد

قضية اسراء عماد

فيديو اسراء عماد

حبس زوج اسراء عماد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة