بنك الإمارات دبي الوطني – مصر ينظم مهرجان السيارات الأول من نوعه في مصر

- عروض خاصة طوال 9 أيام ومهرجان للسيارات بكايرو فستيفال سيتي لمدة 3 أيام

- 0% على رسوم التسجيل والرسوم الإدارية للقروض.. تأمين مجاني للسنة الأولى واسترداد لأول قسط للقرض بحد أقصى 3 آلاف جنيه

في مهرجان هو الأول من نوعه، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن تنظيم أول مهرجان للسيارات وذلك بمشاركة أكبر وأهم وكلاء السيارات والمعارض في مصر. ويفاجئ البنك عملائه الحاليين والجدد بعروض مميزة على مختلف انواع السيارات بما يتوافق مع أذواق كافة العملاء الساعين لاقتناء سيارات جديدة.

سيبدأ المهرجان في الأول من إبريل ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يضم معرضاً مفتوحاً للسيارات بـ كايرو فستيفال سيتي بمشاركة 16 معرض حيث يتيح للجمهور الاضطلاع على الموديلات الحديثة والاستفادة من العروض المميزة التي يقدمها البنك، بالإضافة الى الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها تضم العديد من المفاجآت وعروض ترفيهية مختلفة.

ولا تقتصر عروض بنك الإمارات دبي الوطني علي أيام المهرجان فقط بل تبدأ يوم 29 مارس وطوال 9 أيام بمعارض السيارات لجميع الوكلاء والمعارض المشاركة في المهرجان حيث سيتمتع عملاء البنك الحاليين والجدد المتقدمين للحصول علي قرض السيارة على مزايا عديدة تشمل: 0% على المصاريف الإدارية علي القروض والتي عادة ما تقدر بـ 2% من قيمة القرض وبأسعار فائدة تنافسية. بالإضافة الى 0% رسوم تسجيل السيارة وتأمين مجاني عن السنة الأولى كلاهما بحد أقصى 6 آلاف جنيه مصري، كما يسترد العميل أول قسط للقرض بحد اقصى 3 آلاف جنيه.

وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "يعتبر مهرجان السيارات والذي يقام لأول مرة في مصر إحدى مساعي البنك لتلبية احتياجات عملائنا للتمتع بعروض وخدمات ميسرة للحصول على قرض السيارة بأفضل المزايا وابسط الإجراءات. كما حرصنا على التعاون مع أشهر وأهم وكلاء السيارات في مصر لتوسيع قاعدة الاختيارات من الموديلات الحديثة بإجراءات ميسرة بما سيعود بالكثير من النفع على عملاء البنك والمنظومة الاقتصادية بشكل عام."

ومن الجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أعلن عن حملة قروض شخصية وقروض السيارات بدأت في يناير 2021 واستمرت لمدة 3 أشهر، حيث أتاح البنك تسهيلات وعروض تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات تشمل الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية وكاش باك.، وبوليصة تأمين مدفوعة مقدماً لمدة سنة بحد أقصى 6 آلاف جنیه مصري.