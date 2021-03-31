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اليوم السابع يحذر من صفحة مزيفة على فيس بوك تنتحل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بسوهاج

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:44 م
اليوم السابع يحذر من صفحة مزيفة على فيس بوك تنتحل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بسوهاج لوجو اليوم السابع
سوهاج محمود مقبول

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استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو "اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة ليس لها أى أساس من الصحة، وجاء الخبر المزيف "محافظ سوهاج: يقيل حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز أخميم ويحيله للتحقيق".

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع."

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر ورائها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة، على استغلال "لوجو" و"اسم" اليوم السابع، للاستفادة من مصداقيته.

ويؤكد "اليوم السابع" أنه كلف فريقه القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، والذى قام بدوره بإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

 

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الخبر الكاذب

سوهاج

اليوم السابع

اخبار مزيفه

رئيس مدينة اخميم

محافظ سوهاج

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