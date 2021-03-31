النمسا تتعاقد لاستيراد مليون جرعة من اللقاح الروسى لمجابهة كورونا

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن إنهاء صفقة استيراد مليون جرعة من لقاح كورونا الروسي (سبوتنيك في) ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة .
وقال كورتس في تصريح اليوم الأربعاء أنه اتفق على جميع التفاصيل مع السفير الروسي في فيينا دميتري ليوبنسكي فى محادثات مشتركة اليوم، مشيرا الى أن التسليم سيكون فوريا وجار التباحث حول بقية تفاصيل الصفقة.
وأضاف أن بلاده سوف تتسلم 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي في أبريل المقبل و 500 ألف جرعة في مايو و 200 ألف علبة في بداية يونيو القادم.
وذكر أن المفاوضات جارية حاليًا بين المستشارية الفيدرالية ووزارة الصحة ووزير المالية من جانب مع نظرائهم من الجانب الروسي من جانب أخر.
النمسا تتعاقد لاستيراد مليون جرعة من اللقاح الروسى لمجابهة كوروناالأربعاء، 31 مارس 2021 04:26 م
المستشار النمساوي سباستيان كورتس
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أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن إنهاء صفقة استيراد مليون جرعة من لقاح كورونا الروسي (سبوتنيك في) ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة .
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