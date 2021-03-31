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المشدد 7 سنوات للمتهم بقضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف"

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:54 م
المشدد 7 سنوات للمتهم بقضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته فى اتهامه بالتورط فى أحداث عنف شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل الصحفية ميادة أشرف".

وأظهرت التحقيقات، تورط المتهم وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية، فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.


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