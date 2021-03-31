اليوم السابع
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المؤبد والسجن المشدد 15 عاما لـ8 متهمين وبراءة 12 آخرين فى قضية مقتل مزارع بقنا

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:08 م
المؤبد والسجن المشدد 15 عاما لـ8 متهمين وبراءة 12 آخرين فى قضية مقتل مزارع بقنا المستشار محمود عيسي سراج
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالحكم المؤبد والسجن المشدد 15 عاما و5 سنوات وبراءة آخرين فى قضية القتل والشروع فى قتل وإشعال نار وإتلاف لـ 48 متهم بقرية الدير.


تعود أحداث القضية إلي عام 2016 حينما تلقي وقتها اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة قنا، يفيد وقوع مشاجرة ومصابين بقرية الدير الغربى، بين عائلتى بيت علي والعنابرة، أسفرت عن مقتل حمد الله.م، وإصابة آخرين، بسبب خلافات قديمة بين العائلتين.

تمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا المقيدة برقم 1532 لسنة 207 والتي قررت الحكم غيابي علي المتهم الأول والسجن المشدد 15 عاما للمتهم الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع، والعاشر السجن 5 سنوات مع الشغل، والسجن مع الشغل 5 سنوات لـ 25 آخرين ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات عقب تنفيذ الحكم وبراءة 12 متهم مما أسند إليهم.
 

 

 
 

 


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