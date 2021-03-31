الكرملين: خطر الموجة الثالثة من كورونا فى روسيا لا يزال قائمًا

قال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن خطر ظهور موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا في البلاد لا يزال قائمًا، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن انتصار كامل على العدوى.
وأضاف بيبسكوف - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أن مركز العمليات لمكافحة فيروس كورونا والذي أنشأته الحكومة، لا يقلل اهتمامه بموضوع تفشي الفيروس، وتبقى حزمة كاملة من القيود قائمة في البلاد على الرغم من الديناميكية الإيجابية التي ترصد الآن في تطور الحالة الوبائية.
وتابع أن إحصائيات تفشي المرض تدعو إلى تفاؤل حذر، لكن هذا لا يغني عن الحفاظ على القيود والتوصيات الموجودة.
الكرملين: خطر الموجة الثالثة من كورونا فى روسيا لا يزال قائمًاالأربعاء، 31 مارس 2021 04:22 م
المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
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قال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن خطر ظهور موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا في البلاد لا يزال قائمًا، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن انتصار كامل على العدوى.
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