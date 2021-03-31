اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 12:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الشحنة الجديدة من أسترزنكا تصل على متن رحلة الخطوط الهولندية

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:29 م
الشحنة الجديدة من أسترزنكا تصل على متن رحلة الخطوط الهولندية مطار القاهرة - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر بمطار القاهرة لـ"اليوم السابع" إن شًحنة لقاح كورونا الجديد، والذى من المفترض أن تصل مساء اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة ستصل على متن الخطوط الجوية الهولندية KLM الرحلة رقم 2335 والتى تهبط بمبنى الركاب رقم 2 وهى طائرة ركاب، ومن المفترض أن يصل على متن الرحلة 25 راكبًا إيضا.
 
ويستقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم شحنة من لقاح كورونا جديدة من حصة مصر من "لقاحات التحالف الدولى الجافى".
 
وكانت وزارة الصحة والسكان طالبت المواطنين بضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا والتى أطلقته الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة والتى تشمل الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ثم تبدأ بتطعيم المواطنين.
 
وخصصت الوزارة خطا ساخنا لتلقى كافة الاستفسارات فيما يخص عملية التسجيل على موقع لقاح كورونا 15335، وخصصت وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين وإدخال بياناتهم الشخصية بطريقة آمنة وصحيحة حتى يتم إرسال رساله عبر الهاتف بمكان وموعد التطعيم.

كورونا

استرازنكا

عقار كورونا

شحنة عقار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة