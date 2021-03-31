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الرئيس يستقبل وزير الشئون الخارجية الكرواتى ويؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:56 م
الرئيس يستقبل وزير الشئون الخارجية الكرواتى ويؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتى، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير توميسلاف بوشنياك، سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة.
 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على العلاقات التاريخية الودية بين مصر وكرواتيا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي لتتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين، في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة.

السيسي

مصر

كرواتيا

اوروبا

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