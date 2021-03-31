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الرئيس السيسى ناعيا الجنزورى: كان بارا بمصر وفيا لترابها وأهلها وصاحب يد بيضاء

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:05 م
الرئيس السيسى ناعيا الجنزورى: كان بارا بمصر وفيا لترابها وأهلها وصاحب يد بيضاء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نعي الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وكتب الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق".
 
كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن".
 
وأضاف الرئيس: "رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".
 
السيسي

 


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