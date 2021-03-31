الرئيس الإيرانى يدعو لاستفتاء وتنفيذ إرادة الشعب فى ذكرى إعلان الجمهورية الإسلامية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

دعا الرئيس الإيرانى حسن روحانى لاجراء استفتاء فى البلاد قائلا: "أؤكد مرة أخرى أن الحل الوحيد للمشكلات المعقدة فى بلادنا هو إجراء استفتاء وتنفيذ إرادة الشعب".

وجائت كلمة روحانى، اليوم، الأربعاء، خلال احياء الذكرى الـ 42 لإعلان تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في إيران فى 1 أبريل عام 1979 عقب استفتاء شعبى تم إجراؤه بعد شهرين من الثورة الإيرانية، يومى 30 و31 مارس، وأعلنت نتائج الاستفتاء آنذاك بأن 98.2% من الشعب الإيراني صوتوا لصالح إقامة الجمهورية الإسلامية.

واضاف روحاني : ان يوم الاول من ابريل هو يوم مهم جدا في سيادة الشعب وتخليد هذا اليوم مهم جدا، لان الشعب كان حاضرا في كل شؤون وادارة البلاد ويجب ان نحتفل بهذا اليوم.

ووصف روحانى الانتخابات المقبلة الرئاسية والتكميلية لمجلس الشورى (المقررة فى 18 يونيو المقبل)، بالمهمة جداً، مضيفاً أن "استمرار الانتخابات ومشاركة الشعب وصناديق الاقتراع يعني استمرار الجمهورية الإسلامية".

ورأى أن "حل المشكلات المعقدة في إيران يكمن في المادة 59 من دستور البلاد والذي ينص على الاعتماد على الاستفتاء الشعبي في القضايا الخلافية"، قائلاً "علينا أن نسعى جميعاً لإقامة انتخابات مميزة تشارك فيها جميع أطياف الشعب وتياراته".

وليست المرة الأولى التى يدعو فيها الرئيس الإيرانى إلى الاستفتاء، بل كانت تكرارا لمطلب طرحه فى 4 يناير من عام 2015، لإجراء استفتاء فى عموم البلاد، حول القضايا الاقتصادية الهامة والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وفى عام 2018 اعتبر روحانى أن الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسى وحل الخلافات والتناحر بين أجنحة السلطة والتيارات السياسية المختلفة هو طرح استفتاء عام فى البلاد حول مختلف القضايا، وأيضا فى عام 2019 رجح الرئيس إمكانية تنظيم استفتاء شعبي حول برنامج إيران النووي، والحدّ من تخصيب اليورانيوم.