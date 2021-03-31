الداخلية تضبط 245 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة شمال سيناء) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم ، وعُثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتها إعترفا بنشاطهما الإجرامى ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وعلى جانب اخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 145 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وعُثر بحوزته على (145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1٫015٫000– مليون وخمسة عشر ألف جنيه تقريباً).

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. وفى ضوء قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإستهداف إحدى البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية لإتجارها بالمواد المخدرة ، والتى أسفرت عن ضبط بعض عناصرها ، وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة ومديرية أمن القليوبية أمكن رصد نشاط بعض عناصر التشكيل الفارين من محل إقامتهم نظراً للملاحقات الأمنية المستمرة ، وتواجدهم بمحل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (9 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) حال تواجدهم بإحدى الوحدات السكنية بدائرة القسم وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 2 كيلوجرام" – كمية من مخدر الإستروكس"وزنت 3 كيلوجرام" – كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة لعقار التامول - عملات "محلية – أجنبية" – 13 هاتف محمول – عدد 2 سلاح أبيض – ميزان حساس – عدد 14 قطعة مشغولات ذهبية ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، وإستخدامهم للميزان لتهيئة وإعداد المواد المخدرة للبيع والهواتف المحمولة لترويج تجارتهم على عملائهم.