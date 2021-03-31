اليوم السابع
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الداخلية تضبط 12263 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:12 ص
الداخلية تضبط 12263 شخصا لعدم ارتداء الكمامة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 12263 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12193، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 70 لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير 582 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية  بمخالفة قرار الغلق، وضبط 170 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1503 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


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