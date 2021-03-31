اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية تنعى الدكتور الجنزورى: له إسهامات جليلة فى خدمة مصر وشعبها

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:51 م
الخارجية تنعى الدكتور الجنزورى: له إسهامات جليلة فى خدمة مصر وشعبها الدكتور كمال الجنزورى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري وسائر أعضاء الوزارة في بيان صحفى بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، ليدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

وأضاف البيان "رحم الله فقيد مصر الذي لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه الوطني بتفانٍ وتجرد، خلال مسيرته المهنية الحافلة التي امتدت لعقود، أبلى خلالها جهودًا متواصلة وصادقة، برهنت عليها إسهاماته الجليلة في خدمة مصر وشعبها".


مصر

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

سامح شكرى

كمال الجنزورى

رئيس الوزراء المصري الاسبق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة