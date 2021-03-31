الخارجية تنعى الدكتور الجنزورى: له إسهامات جليلة فى خدمة مصر وشعبها

كتب : أحمد جمعة

نعت وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري وسائر أعضاء الوزارة في بيان صحفى بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، ليدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

وأضاف البيان "رحم الله فقيد مصر الذي لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه الوطني بتفانٍ وتجرد، خلال مسيرته المهنية الحافلة التي امتدت لعقود، أبلى خلالها جهودًا متواصلة وصادقة، برهنت عليها إسهاماته الجليلة في خدمة مصر وشعبها".