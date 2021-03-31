اليوم السابع
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الحكومة تستخدام حصيلة بيع بعض المشروعات لتأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء

الأربعاء، 31 مارس 2021 03:53 م
الحكومة تستخدام حصيلة بيع بعض المشروعات لتأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة شمال سيناء باستخدام حصيلة بيع بعض مشروعات المحافظة لاستكمال قيمة مساهمتها في رأس مال تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، وذلك في ضوء أهمية إنشاء هذه الشركة في دفع جهود الدولة نحو تنفيذ المشروعات وتطوير شبه جزيرة سيناء.
 
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة بورسعيد، التصرف بنظام حق الانتفاع، في قطعة أرض لاستغلالها في إقامة مدرسة (عربي ـ لغات)، وذلك في إطار تكامل الخدمات بنطاق مشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد لخدمة الأهالي بالمحافظة.  
 

شمال سيناء

الحكومة

مصطفى مدبولى

الاسكان الاجتماعى

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