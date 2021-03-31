اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ البحيرة بتعديل المخطط التفصيلى لدمنهور.. صور

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:11 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ البحيرة بتعديل المخطط التفصيلى لدمنهور.. صور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
كتب إبراهيم سالم

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 75 الصادر بتاريخ 31 مارس 2021، قرار محافظ البحيرية رقم 320 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2021، اعتماد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة الإنشاء والتعمير المعتمد بالقرار رقم 741 لسنة 2008، بمدينة دمنهور، وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات الصادرة المنظمة لذلك.

وتضمن قرار محافظ البحيرة أنه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اعتبارا تاريخ نشره، على أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

كما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 75 الصادر بتاريخ 31 مارس 2021، قرار محافظ البحيرية رقم 332 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2021، اعتماد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى للمنطقة الواقعة بين مثلث الخوالقة وخط سكة حديد القاهرة الإسكندرية والواقعة بمدينة دمنهور المعتمد بالقرار رقم 1253 لسنة 2000، بمدينة دمنهور وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتضمن قرار محافظ البحيرة أنه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اعتبارا تاريخ نشره، على أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

محافظة البحيرة 1
قرار الجريدة الرسمية لمحافظة البحيرة 

 

محافظة البحيرة 2
قرار الجريدة الرسمية عن محافظة البحيرة 

 

محافظة البحيرة 3
محافظة البحيرة تعلن المخطط التفصيلى لمدينة دمنهور

 

محافظة البحيرة 4
قرار محافظة البحيرة 

 

محافظة البحيرة 5
جانب من قرار محافظة البحيرة 

 

محافظة البحيرة 6
قرار محافظة البحيرة 

 

محافظة البحيرة 7
الجريدة الرسمية

 

محافظة البحيرة 8
قرار الجريدة الرسمية

 


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