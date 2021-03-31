اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 11:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تضامن بالقليوبية

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:53 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تضامن بالقليوبية وزارة التضامن الاجتماعى
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، الأربعاء، قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية مجدى حسن، لقيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أهل العمار للتنمية تحت رقم "2586"، بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، إدارة طوخ الاجتماعية وعلى الجمعية نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وموافاة المديرية بصورة من العدد الذي تم فيه النشر.

وتضمن القرار ملخص القيد للجمعية والذى تضمن تنمية المجتمعات المحلية، والخدمات الثقافية والعلمية والدينية، حماية البيئة والمحافظة عليها، رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وكفالة اليتيم، ومساعدة المرأة المعيلة.

ونص القرار أن يتكون مجلس الإدارة مكون من سبعة أعضاء، ومدة المجلس 4 سنوات، على أن تبدأ السنة المالية من الأول من يوليو، وتنتهى فى 30 يونيو من كل عام، وحل المؤسسة وأيلولة أموالها وفقا للمادة 9 من لائحة النظام الأساسي إلى جمعية عطاء الخير للتنمية ومقرها الصفا طوخ قليوبية.

تضامن القليوبية 1
تضامن القليوبية 1

 

تضامن القليوبية 2
تضامن القليوبية 2

 


اخبار القليوبية

تضامن القليوبية

الجمعيات الخيرية

اخبار مصر

الجريدة الرسمية

الوقائع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تضامن القليوبية تختتم الدورة التدريبية للعاملين بمنظومة تظلمات تكافل وكرامة

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 11:57 ص

تضامن القليوبية تفصل 4 متطوعات قمن بعمل "السويت" داخل جمعية لليتيمات

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:38 ص

"تضامن القليوبية" تبحث مع رؤساء الوحدات تطوير تقديم الخدمات للمواطنيين

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:37 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تضامن بالقليوبية

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 10:35 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تضامن بالقليوبية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:12 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة