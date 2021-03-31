الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تضامن بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، الأربعاء، قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية مجدى حسن، لقيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أهل العمار للتنمية تحت رقم "2586"، بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، إدارة طوخ الاجتماعية وعلى الجمعية نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وموافاة المديرية بصورة من العدد الذي تم فيه النشر.

وتضمن القرار ملخص القيد للجمعية والذى تضمن تنمية المجتمعات المحلية، والخدمات الثقافية والعلمية والدينية، حماية البيئة والمحافظة عليها، رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وكفالة اليتيم، ومساعدة المرأة المعيلة.

ونص القرار أن يتكون مجلس الإدارة مكون من سبعة أعضاء، ومدة المجلس 4 سنوات، على أن تبدأ السنة المالية من الأول من يوليو، وتنتهى فى 30 يونيو من كل عام، وحل المؤسسة وأيلولة أموالها وفقا للمادة 9 من لائحة النظام الأساسي إلى جمعية عطاء الخير للتنمية ومقرها الصفا طوخ قليوبية.



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